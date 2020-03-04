Новоселы требуют от барнаульского застройщика по 0,5 млн за недоделки

Новости 06.03.2020 17:30 547

Алтайская краевая региональная общественная организация по защите прав потребителей «Солидарность» подала иск в Октябрьский районный суд в защиту интересов 34 собственников квартир на улице Сергея Ускова, 31. Заявители требуют от ООО «СЗ ИСК Союз», которая возводила указанный дом, безвозмездно устранить строительные недостатки.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", водосточные воронки на крыше расположены выше уровня воды, в результате чего здесь скапливаются лужи. Слабо закреплено кровельное покрытие, стыки плохо проклеены, на технических этажах имеются трещины по бетонной стяжке, толщиной до 1 см. Во входных группах осыпалась штукатурка, разрушены крыльца. В подъездах – следы протекания кровли, повреждение лакокрасочных слоев, отходит плитка, не заделаны технологические ниши.

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Есть у инициативной группы претензии и к состоянию придомовой территории. Это провалы и подъемы на асфальте, брусчатке, разрушение асфальтового слоя из-за того, что покрытия были неправильно уложены. На спортивной и детской площадках просело основание, разрушился резиновый слой, так как изначально толщина не соответствовала проектной, повреждена плохо приваренная сетка ограждений. В связи с этим новоселы требуют от застройщика выполнить ремонт придомовой территории, детской и спортивной площадок в соответствии с проектом, восстановить плодородный слой земли, засеять газоны травой, высадить деревья согласно проекта.

Обратившиеся граждане установили ответчику срок для устранения нарушений – 2 месяца с момента оглашения резолютивной части решения суда. В противном случае они требуют взыскивать с застройщика неустойку в размере 3% от стоимости ремонта за каждый день просрочки до дня сдачи выполненных работ.

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Кроме этого жильцы дома просят взыскать с ответчика моральный вред по 500 000 рублей в пользу каждого и штраф согласно п. 6 ст.13 "Закона о защите прав потребителей". Правозащитная организация «Солидарность» также оставляет возможность для присоединения к выше указанным требованиям и других новоселов до начала судебный прений.

Напомним, дом на Ускова, 31 выполнен из панелей и сдан в эксплуатацию еще в начале 2015 года. В нем – 10 этажей, 4 подъезда и 290 квартир.