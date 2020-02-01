Валентина Матвиенко подключилась к решению проблемы «Холидея»

Новости 06.03.2020 15:30 493

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подключилась к решению проблемы экс-поставщиков разорившегося ритейлера «Холидей», с которых суд требует деньги за уже поставленную продукцию. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Ранее конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов массово подавал в арбитражный суд иски к бывшим поставщикам сети. Суд удовлетворял эти требования, из-за чего пострадали добросовестные контрагенты. Алтайские поставщики обратились во все инстанции с просьбой разобраться в ситуации.

Помимо алтайских компаний, пострадали многие фирмы Томской области – их пытаются обязать вернуть «Холидею» более 366 миллионов рублей. В связи с этим, член Совета Федерации от Томской области Владимир Кравченко в своем выступлении на заседании верхней палаты парламента предложил внести поправки в закон о банкротстве.

«Нормы закона о банкротстве, позволяют признать сделку недействительной в двух случаях: первый — если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а торой — в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом», сказал Кравченко.

Сенатор отметил, что поставщиков обязывают самостоятельно оценивать финансовую состоятельность такой крупной компании как «Холидей», входившего в список Forbes.

«Из этой проблемы вытекает и вторая – во многих случаях, с поставщиками продукции крупные сети рассчитываются с задержкой. Таким образом, добросовестные поставщики де-юре становятся кредиторами ритейлера. Именно об этом говорил, например, новосибирский уполномоченный по защите прав предпринимателей (Николай Мамулат)», - отметил томский сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Владимиру Кравченко возглавить работу по решению возникшей проблемы и внести поправки в соответствующий законопроект.

«Без вины виноватые — именно такими словами мне бы хотелось описать ситуацию, сложившуюся с добросовестными поставщиками продукции продуктового ритейлера «Холидей», – сказал сенатор.