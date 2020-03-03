Депутаты алтайского парламента проведут внеочередную сессию, посвященную поправкам в Конституцию

Новости 06.03.2020 14:30 411

Внеочередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания состоится 12 марта. Об этом ранее сообщал «Политсибру».

В пятницу, 6 марта, председатель регионального парламента Александр Романенко подписал распоряжение о проведении 41-й сессии, на которой будет рассмотрен один вопрос. Речь идет «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Докладчиком по вопросу выступит председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.