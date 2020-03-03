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Депутаты алтайского парламента проведут внеочередную сессию, посвященную поправкам в Конституцию

Новости
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Внеочередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания состоится 12 марта. Об этом ранее сообщал «Политсибру».

В пятницу, 6 марта, председатель регионального парламента Александр Романенко подписал распоряжение о проведении 41-й сессии, на которой будет рассмотрен один вопрос. Речь идет «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Докладчиком по вопросу выступит председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Референдум все ближе. Назначена внеочередная сессия АКЗС

Референдум все ближе. Назначена внеочередная сессия АКЗС

Новости

Сессия АКЗС назначена на 12 марта

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Автор: Политсиб.ру

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