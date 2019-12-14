«Динамо-Алтай» впервые вышло в полуфинал Кубка Федерации по хоккею

Новости 06.03.2020 12:30 437

Барнаульская хоккейная команда «Динамо-Алтай» выиграла четвертую игру подряд у саратовского «Кристалла», разгромив соперников «всухую» со счетом 7:0 и вышла в полуфинал первенства «Кубка Федерации». Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

К концу первого периода заключительного матча четвертьфинальной серии в Саратове «Динамо-Алтай» обеспечил себе преимущество в два очка. Во втором периоде голы забили: Сергей Рябухин, а затем Степан Жданов, Евгени Филин, Валерий Глухов и Максим Блинов. В конце второго периода на табло было 7:0 в пользу барнаульской команды. В третьем периоде вратарь Александр Зубарев успешно отразил все броски и два буллита, сохранив счет.

В полуфинале динамовцы встретятся с победителем пары «Чебоксары» - «Красноярские Рыси». В этой серии благодаря сенсационной гостевой победе красноярской команды счет в серии сравнялся - 1:1.