Менять или поверять? Все о нюансах установки электросчетчиков

Новости 10.03.2020 9:05 128

По данным АО «Алтайэнергосбыт» на конец 2020 года у более чем 20 000 клиентов-физических лиц истекает срок поверки электросчётчиков. Как узнать, что счётчик подлежит замене? И можно ли сэкономить на «коммуналке», если вовремя принять меры?

1. Что такое поверка, почему без неё не обойтись?

Поверка – это проверка электросчётчика на его работоспособность и корректность его показаний. Её проводят в среднем каждые 6-16 лет в зависимости от модели прибора учёта электроэнергии.

Если срок межповерочного интервала истёк, то счётчик не может эксплуатироваться, а это значит, что количество потреблённых киловатт будет начисляться расчётным методом.

2. Что такое расчётный метод?

Это значит, что первых три расчётных периода подряд для жилого помещения и первых два расчётных периода подряд для нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, объём потребления электроэнергии будет исчисляться исходя из среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса, зафиксированного ПУ за период не менее 6 месяцев. За последующие периоды – исходя из утверждённых нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение!

3. Кто должен следить за тем, когда отнести счётчик на поверку?

Владелец ПУ. Сетевая организация или гарантирующий поставщик информировать собственника ПУ и(или) потребителя об этом не обязаны. Информация о дате последней гос. поверки и межповерочном интервале есть в паспорте счётчика. В случае, если паспорт утерян, то квартал и год последней поверки можно увидеть на клейме госповерителя электросчётчика. Клиенты «Алтайэнергосбыта» могут уточнить сроки поверки в ближайшем офисе компании.

4. Кто вправе проводить поверку электросчётчиков?

Поверку прибора учёта может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственный поверитель на территории двух Алтаев – Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.

5. Поверять или менять счётчик – что выгоднее?

1 вариант – поверка ПУ:

Шаг 1: Для поверки ПУ нужно обратиться в офис АО «Алтайэнергосбыт» или сетевую организацию с письменным заявлением о вызове инспектора для проверки счётчика перед его демонтажём.

Шаг 2: На основе осмотра специалистом составляется акт, в котором фиксируются показания и факт снятия пломбы.

Шаг 3: Теперь можно снять счётчик и доставить в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай. Это единственный аккредитованный поверитель на территории двух Алтаев.

Шаг 4: После поверки можно забрать ПУ и вновь установить. Нужно иметь в виду, что есть технические требования к установке ПУ, поэтому в этом деле лучше довериться профессионалам.

Шаг 5: Необходимо пригласить сотрудника сетевой организации или АО «Алтайэнергосбыт» на опломбировку.

Готово! Счётчик снова в строю, но это только с учётом того, что по результатам поверки он признан расчётным. В противном случае расходы и время потрачены впустую.

2 вариант – замена ПУ на новый:

Шаг 1: Нужно обратиться в ближайший офис АО «Алтайэнергосбыт» и оставить заявку на замену счётчика или позвонить в контактный центр АО «Алтайэнергосбыт» по номеру 8 (800) 350-55-66 и оставить свои контактные данные, специалист компании самостоятельно свяжется с потребителем, обговорит модель счётчика, удобное время, день для его замены. Заявка будет рассмотрена в течение 2-3 дней.

Шаг 2: Дождаться специалиста, который снимет пломбу, зафиксирует текущие показания, демонтирует старый и установит новый счётчик. Далее акт замены и заявку на опломбировку сотрудники «Алтайэнергосбыта» передадут в сетевую компанию. После чего представители «сетей» установят пломбу и выпишут акт приёмки.

6. Сколько стоит поверка и не выгоднее ли купить новый счётчик?

Как показывает практика, затраты на покупку и установку нового электросчётчика вполне сопоставимы с затратами на поверку старого, к тому же прибор учёта может её не пройти, тогда придётся покупать новый.

Выбирая второй способ можно сэкономить не только деньги, но и время. К тому же «Алтайэнергосбыт» предусмотрел до конца года льготное предложение. Компания предлагает покупку прибора учёта, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истёк или истекает в 2020 году.

Помочь с выбором подходящего именно вам ПУ могут специалисты компании в офисах АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.