«Барнаулкапстрой» возглавил экс-кандидат в мэры

Новости 06.03.2020 11:30 1296

Бывший кандидат в мэры Барнаула Сергей Шумов возглавил «Барнаулкапстрой». Об этом пишет "ТОЛК". Обращает внимание то, что в организации он работал в прошлом. Тогда он занимал должность замдиректора.

Сам Шумов в беседе с «Политсибру» информацию подтвердил. Однако заявил, что это никак не связано его решением снять свою кандидатуру с конкурса на пост в мэры Барнаула за день до его проведения.

«Не хотел попасть в число кандидатов, которые не получили бы ни одного голоса. Хотя с другой стороны, безусловно, я был фаворитом гонки, но сложилось все так, что победителем стал Вячеслав Генрихович», - не без иронии отметил Сергей Евгеньевич.

Отметим, в конце февраля текущего года в СМИ появилась информация о задержании гендиректора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова. Его подозревают в принятии взятки. По данным следователей, он брал деньги за то, что его подчиненные подписывали акты выполненных работ подрядчиков.

Напомним, что Шумов выставил свою кандидатуру в декабре прошлого года. Сейчас он также является директором собственной фирмы «Ски Лайн». Ранее занимал пост гендиректора Барнаульского водоканала. Кроме того, был руководителем филиала ОАО «Особые экономические зоны» в Республике Алтай. Компания занималась проектированием и строительством особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Алтайская Долина».

До этого Шумов являлся замгендира по экономике и финансам ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» и занимал пост исполнительного директора ООО «БарнаулЭнерго». В 1990-х годах работал в Управлении торговли Алтайского края.

Ему 59 лет. Имеет высшее образование. В 1983 году закончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли.