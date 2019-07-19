Заготовку древесины в алтайских ленточных борах запрещают

Новости 06.03.2020 10:30 452

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о внесении изменений в положения о четырех краевых заказниках, расположенных в ленточных борах: Алеусском, Завьяловском, Корниловском и Кулундинском. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В зонах особой охраны запрещается промышленная заготовка древесины. При этом, санитарные и противопожарные рубки проводиться по-прежнему будут. В 7 из 10 заказников установлена территория покоя для дикой природы. Краевое Минприроды намерено распространить ее и на остальные три. В Алеусском, Корниловском и Кулундинском заказниках также выделены зона умеренной лесохозяйственной деятельности и зона покоя. Доступ в заказники остается свободным, для посещения территории не нужны специальные разрешения, сбор грибов и ягод не запрещается.

«Природа на этих участках будет в режиме тишины, без вмешательства существенной хозяйственной деятельности, что положительно скажется на биоразнообразии, защитной функции лесов и, как показывает опыт, на продуктивности пищевых лесных ресурсов. В соответствии с положениями о заказниках, из запретов в зоне особой охраны по-прежнему, как и на всей территории заказников, остается проезд на технике вне дорог, нахождение с оружием и орудиями лова, охота», - подчеркнул начальник отдела особо охраняемых природных территорий Минприроды края Илья Дудин.

Предложенные специалистами участки занимают примерно 7,5% площади ленточных боров. Здесь обитают: черный аист, орел-могильник, орлан-белохвост, филин, растет несколько видов венериных башмачков, встречаются другие растения и животные, занесенные в Красную книгу.

Описание утвержденных границ зон особой охраны заказников направлено в качестве предложений в Рослесхоз с целью придания этим зонам статуса особо защитных участков леса на федеральном уровне.