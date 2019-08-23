Новое приложение для безопасности пчел создадут в Алтайском крае

Новости 06.03.2020 9:30 393

В Алтайском крае создадут электронную систему для оповещения пчеловодов об обработке полей агрохимикатами. Об этом пишет сайт регионального правительства.

На ее создание потратят 1 млн рублей. Средства на это в 2020 будут выделены из краевого бюджета.

Министр сельского хозяйства в крае Александр Чеботаев объяснил, что классические методы оповещения не всегда работают.

«Сервис будет запущен в виде отдельного приложения для смартфонов. Пчеловод, зарегистрировавшись в системе через приложение, вносит в систему информацию о координатах пасеки на землях сельхозназначения. Для сельхозтоваропроизводителей в личных кабинетах будет создан инструмент оповещения, где аграрий будет выставлять дату проводимых обработок, информацию о препарате. Далее система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону. С помощью мобильного приложения будет проводиться оповещение о планируемых обработках»,— рассказал министр.

В этом сезоне сервис будет испытан в нескольких районах региона.

Напомним, что летом прошлого года в Алтайском крае погибло несколько сотен пчел с разных пасек во время химической обработки полей от вредителей и сорняков. Случаи массовой гибели пчел прошлым летом зафиксированы в нескольких десятках регионов. По факту нарушения правил обработки полей химикатами следственными органами было возбуждено несколько уголовных дел.