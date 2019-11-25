На Алтае похолодает почти до -30 градусов накануне мартовских праздников

Новости 06.03.2020 8:30 487

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в крае похолодает, ожидается небольшой, местами умеренный снег, усиление ветра. На дорогах сильная гололедица.

В пятницу, 6 марта, ночью в регионе ночью будет -8… -13 градусов, по северо-западу похолодает до -18 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метель. Днем прогнозируют -7… -12 градусов, по югу до -2 градусов с похолоданием в течение дня. В отдельных районах небольшой, местами умеренный снег. Местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

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Ночью 7 марта в Алтайском крае температура воздуха опустится до -17… -22 градусов, местами до -27 градусов. Днем ожидается -8… -13 градусов. Ночью местами небольшой снег, в утренние часы изморозь, туман. Днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью 8 марта в регионе ожидается -13… -18 градусов, по востоку и в предгорьях местами до -25 градусов, преимущественно без осадков. Днем потеплеет до -3… -8 градусов, по югу до +2 градусов. По северу небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 22 м/с.