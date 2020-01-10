Новый президент появился у алтайских риэлторов

Новости 06.03.2020 7:30 444

Накануне в Союзе риэлторов Барнаула и Алтайского края (СРБ) состоялись выборы нового президента организации. На эту должность претендовали два кандидата – Павел Прядко (агентство «Семейный оператор недвижимости») и Лариса Мельситова (АН «Статусъ»).

В итоге 9 голосов присутствующие отдали за Прядко, а 16 – за Мельситову, которая и признана победителем. Об этом со ссылкой на бывшего президента СРБ Дмитрия Дворядкина пишет "Алтайский портал недвижимости".

Появился кандидат на пост президента Союза риэлторов Барнаула Новости 10.01.2020 8:15 Стало известно, кто будет новым президентом Союза риэлторов Барнаула 1005

Напомним, главу Союза риэлторов выбирают на 2 года (он может занимать пост не более двух сроков). На сегодня в СРБ состоит 35 членов.

Ларисе Мельситовой - 42 года. Она имеет высшее экономическое образование. До 2000-го работала в Сбербанке, затем 14 лет в компании «Алтай-Строй», а в июле 2014-го основала агентство «Статусъ». Сразу после этого получила членство в СРБ.