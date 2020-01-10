Новый президент появился у алтайских риэлторов

Накануне в Союзе риэлторов Барнаула и Алтайского края (СРБ) состоялись выборы нового президента организации. На эту должность претендовали два кандидата – Павел Прядко (агентство «Семейный оператор недвижимости») и Лариса Мельситова (АН «Статусъ»).
В итоге 9 голосов присутствующие отдали за Прядко, а 16 – за Мельситову, которая и признана победителем. Об этом со ссылкой на бывшего президента СРБ Дмитрия Дворядкина пишет "Алтайский портал недвижимости".
Стало известно, кто будет новым президентом Союза риэлторов Барнаула
Напомним, главу Союза риэлторов выбирают на 2 года (он может занимать пост не более двух сроков). На сегодня в СРБ состоит 35 членов.
Ларисе Мельситовой - 42 года. Она имеет высшее экономическое образование. До 2000-го работала в Сбербанке, затем 14 лет в компании «Алтай-Строй», а в июле 2014-го основала агентство «Статусъ». Сразу после этого получила членство в СРБ.