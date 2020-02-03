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Володин попросил оказать поддержку Алтайскому краю

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания попросил отметить в поправках к федеральному бюджету поддержку пяти регионов с проблемой убыли населения. Заседание прошло в среду, 4 марта.

В числе регионов он отметил и Алтайский край.

«Мы будем ждать второго чтения для того, чтобы выйти на постановление, где обозначим еще пять регионов — драйверов экономического роста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Кроме Алтая, в это число вошли Кемеровская, Волгоградская, Омская и Саратовская области. В итоге министр финансов Антон Силуанов дал понять, что его ведомство проработает данный вопрос с депутатами.

Напомним, что ранее Володин проанонсировал создание рабочих групп, которые займутся проблемами отстающих регионов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: duma.gov.ru

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