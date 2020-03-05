Чемпионат Сибири по смешанным единоборствам пройдет в Барнауле

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по смешанным единоборствам пройдут в Барнауле 13 и 14 марта. Об этом «Политсибру» сообщил один из организаторов мероприятия Руслан Пискунов.
«Пройдут поединки бойцов со всего округа, которые будут сражаться за право выступить на чемпионате России. Завершением турнира станут бои профессионалов», - рассказал он.
Мероприятие состоится в СК «Победа», по адресу ул.А.Петрова, 146г.
Программа соревнований:
Вход свободный.
Почетным гостем турнира станет прославленный российский боец-тяжеловес ММА Сергей Харитонов, который за свою карьеру успел выступить в Pride, Strikeforce, К-1 и других известных промоушенах. На сегодняшний день боец выступает в Bellator. В последнем бою Харитонов победил соперника из Бразилии и стал чемпионом организации WTKF в супертяжелом весе.