Чемпионат Сибири по смешанным единоборствам пройдет в Барнауле

Новости 05.03.2020 18:00 1602

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по смешанным единоборствам пройдут в Барнауле 13 и 14 марта. Об этом «Политсибру» сообщил один из организаторов мероприятия Руслан Пискунов.

«Пройдут поединки бойцов со всего округа, которые будут сражаться за право выступить на чемпионате России. Завершением турнира станут бои профессионалов», - рассказал он.

Мероприятие состоится в СК «Победа», по адресу ул.А.Петрова, 146г.

Программа соревнований:

13 марта, 11:00 - начало, предварительные поединки;

14 марта, 17:00 - финальные поединки, 19:00 - бои профессионалов.

Вход свободный.

Почетным гостем турнира станет прославленный российский боец-тяжеловес ММА Сергей Харитонов, который за свою карьеру успел выступить в Pride, Strikeforce, К-1 и других известных промоушенах. На сегодняшний день боец выступает в Bellator. В последнем бою Харитонов победил соперника из Бразилии и стал чемпионом организации WTKF в супертяжелом весе.

Сергей Харитонов известен своим принципиальным сражением с Александром Емельяненко, который является младшим братом Федора Емельяненко. Тот бой Харитонов проиграл, однако в своей карьере он имеет победы над двумя бойцами, от рук которых потерпел поражение Федор Емельяненко (Вердум, Митрион).