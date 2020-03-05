Мария Бутина собирается в Госдуму от новой партии

Новости 05.03.2020 17:10 1121

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится 5 марта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова члена оргкомитета партии совладельца компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофея Шевякова.

«Игорь Стрелков и Мария Бутина зарегистрировались для участия в учредительном съезде партии», — заявил он.

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По словам Шевякова, Мария Бутина будет курировать в партии вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности населения. Чем займется Игорь Стрелков, будет определено на съезде.

Также сообщается, что Мария Бутина будет баллотироваться в 2021 году на выборах в Государственную думу от Алтайского края в одномандатном округе. Выдвижение Игоря Стрелкова в депутаты Госдумы в партии пока обсуждается.

Основатель партии – разработчик World of Tanks – Вячеслав Макаров сообщил, что «Партия прямой демократии» также выдвинет своих кандидатов на выборах в законодательные собрания Новосибирска и Воронежа.

«Новосибирск и Воронеж — это для нас ключевые регионы, в которых мы пойдем на выборы в законодательное собрание. Это два региона, в которых достаточно большая концентрация IT-компаний, то есть людей, которые могут не только понять и принять, но и транслировать идеи прямой демократии. Кроме того, в этих регионах у нас сильные региональные отделения», – пояснил он.