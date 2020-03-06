Званые гости на Ростсельмаш

Новости 06.03.2020 13:30 1141

Экскурсия на Ростсельмаш перед началом посевной стала доброй традицией для алтайских аграриев. Так, 12-14 марта руководители и главные инженеры крупных хозяйств региона примут участие в программе «Один день на РСМ». Поездку в Ростов-на-Дону организует ООО «Агротрак», официальный дилер производителя.

Мероприятие пользуется большой популярностью у аграриев и количество участников из года в год только увеличивается. Это неудивительно, ведь бизнес-тур «Один день на РСМ» позволяет своими глазами увидеть уровень оснащенности производства, убедиться в качестве и надежности выпускаемых машин Ростсельмаш, оценить новые перспективные разработки.

Ростсельмаш открыт к диалогу, на предприятии всегда рады гостям. Здесь можно не только больше узнать о продукции, но и лично пообщаться с ведущими специалистами и руководством.

«Такие встречи важны и для сельхозпроизводителей, и для компании, – отмечает представитель ООО «Агротрак». – В ходе экскурсии гости делятся идеями и предложениями по развитию производства, которые обязательно учитываются».

Помимо визита на предприятие, для делегатов подготовлена насыщенная культурная программа: аграрии увидят достопримечательности г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, познакомятся с традициями донского казачества.