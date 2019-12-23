Доходы – увеличить, жизнь - улучшить

Новости 11.03.2020 14:30 344

Алтайский край считается один из лидеров в стране по качеству освоения и использования лесных ресурсов. Между тем отрасль далеко не исчерпала свой потенциал. Региону в ближайшем будущем под силу дополнительно увеличить доходы от пользования лесом.

В настоящее время лесной сектор играет важную роль в экономике региона и имеет большое значение для социально-экономического развития большинства муниципалитетов, особенно сельских.

Алтайский край стремится в первую очередь развивать глубокую переработку древесины. Это стимулирует появление смежных производств. Так, в регионе развивается рынок биотоплива – пеллет, брикетов. В прошлом году был запущен завод по производству плит MDF (Павловский ДОК), которые применяются в мебельной и строительной сфере.

Флагманом отрасли можно считать холдинговую компанию «Алтайлес», на базе которой и сосредоточены эти передовые производства.

Для того, чтобы увеличить эффективность лесопользования в Алтайском крае, необходимо стремиться к стопроцентной переработке древесины. Это сделает продукцию более доступной для жителей нашего региона.

Создание конкурентоспособного лесного комплекса зависит от внедрения передовых технологий деревообработки, модернизации существующих и создания новых высокопроизводительных предприятий, а также привлечения инвестиций.

К слову, увеличивая доходы от использования леса, одновременно возможно улучшить и качество жизни жителей региона. Это и новые рабочие места, и экологически чистое жилье – например, малоэтажное деревянное домостроение. Почему бы региональным властям не обратить пристальное внимание на лесную отрасль, особенно в свете задачи по улучшению благосостояния жителей края?

Между тем по итогам 2019 года холдинг «Алтайлес» выпустил 450 тысяч куб. м пиломатериалов, 73 727 куб. м плит MDF, 10 105 «кубов» клееного бруса, 1857 кв. м евроокон, 13 507 тонн пеллет, 1105 тонн брикетов и т.д. Всего продукции произведено на сумму свыше 7,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней только в прошлом году превысили 750 млн рублей.

Продукция компании шла на отечественный рынок, а также в ближнее и дальнее зарубежье – Афганистан, Вьетнам, Китай, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Новую Зеландию. В 2020 году географию продаж планируется расширить за счет таких стран, как Болгария, Канада, Турция, Южная Корея, Новая Каледония, Иран.

Отметим, что 90% заготавливаемой древесины реализуется в виде готовой продукции, а не в круглом виде, как это ошибочно считается.

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В настоящее время холдинг включает в себя 15 предприятий, в том числе 3 комбината (Каменский и Рубцовский ЛДК, а также Павловский ДОК). Инвестиции в производство за все годы работы компании превысили 10 млрд рублей. В настоящее время в холдинге «Алтайлес» трудоустроено почти 3,5 тысячи человек.