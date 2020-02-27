Алтайский губернатор замыкает шестой десяток в рейтинге глав регионов

Новости 05.03.2020 16:30 389

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в февральском рейтинге влияния глав регионов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, за месяц опустился с 58 на 59 место, уступив главе Ингушетии Махмуду-али Калиматову и потеснив главу Республики Коми Сергея Гапликова.

Среднее влияние

Помимо Виктора Томенко, в сегмент «Среднее влияние» вошли такие сибирские губернаторы, как глава Томской области Сергей Жвачкин, спустившийся с 61 на 62 строку, глава Омской области Александр Бурков, улучшивший свои позиции на 1 пункт (поднялся с 65 на 64 место), а также и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, «взлетевший» с 60 на 51 место в рейтинге.

Сильное влияние

В сегменте «сильного влияния» оказались: губернатор Новосибирской области Александр Травников, поднявшийся с 52 на 49 место, глава Кузбасса Сергей Цивилёв, поднявшийся с 39 на 36 место и губернатор Красноярского края, ставший наиболее влиятельным губернатором Сибири. Он поднялся с 27 на 25 строку рейтинга.

Слабое влияние

В десятку аутсайдеров вошли губернаторы Республики Алтай, Тывы и Хакасии Олег Хорохордин (Республика Алтай) опустился на одну строчку, заняв 79 место. Шолбан Кара-оол (Тыва) потерял сразу два пункта, опустившись на 80 место. Самый низкий рейтинг по РФ оказался у Валентина Коновалова (Хакасия) – он получил 85 место (было 84-е), которое месяцем ранее занимал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

В тройку лидеров вошли: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.