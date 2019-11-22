Владимир Путин узнал про ЧС в Яровом

Новости 05.03.2020 15:55 965

Президенту России Владимиру Путину сообщили о проблемах с отоплением в городе Яровое. Об этом он узнал во время совещания с правительством в среду, 4 марта. Стенограмма выложена на сайте Кремля.

Во время доклада об итогах осенне-зимнего отопительного периода глава Минстроя России Владимир Якушев отметил, что режим чрезвычайной ситуации вводился в двух субъектах РФ.

«Речь идет об Алтайском крае (Яровое) и Еврейской автономной области», - доложил Якушев.

Также он добавил, что еще шесть раз режим ЧС вводился в Новосибирской, Амурской (дважды) и Нижегородской областях, Пермском крае и Республике Хакасия.

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По словам министра, в течение последнего года работы была сформирована единая методология, благодаря которой стало возможно эффективно фиксировать нарушения – аварии и инциденты.

«На сегодняшний день в России зафиксировано 462 технологических нарушения, из которых 143 это аварии и 319 – инциденты», - сказал глава Минстроя.

В ближайшем будущем будет разработана специальная информационная платформа, чтобы получить доступ к информации об инцидентах, которые происходят в системе ЖКХ. Основной задачей, как объяснил Якушев, является вхождение в новый сезон с новой системой.

Напомним, что жители Ярового столкнулись с проблемами отопления в домах еще в ноябре прошлого года. Тогда собственник ТЭЦ утверждал – управляющее ею МУП не подготовило оборудование к зиме. Власти в свою очередь настаивали, что был закуплен плохой уголь. С 21 ноября в Яровом действует ЧС. ТЭЦ управляет муниципалитет. Из бюджета края городу выделили дополнительно 100 млн рублей, в основном на топливо.