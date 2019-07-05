Еще два ТЦ выставили на продажу в Барнауле

Новости 05.03.2020 15:05 702

В Барнауле появились объявления о продаже двух крупных торговых центров. Речь идет о ТЦ «Малина» и «Бум». Информация опубликована на сайте «Авито».

Как сказано в описании, четырехэтажный торговый центр «Малина» общей площадью 7651 кв. м, находящийся на земельном участке 12 164 кв. м, полностью заполнен арендаторами.

Как пояснили «Политсибру» в агентстве недвижимости, занимающемся продажей, помимо существующих арендаторов существует «лист ожидания», то есть резерв потенциальных арендаторов, которые нуждаются в недвижимости.

«Со всеми арендаторами, в том числе с якорными, у нас заключены долгосрочные договора. Что касается мотивации собственника, то все просто – он заинтересован в новых проектах, поэтому и продает», - пояснили в агентстве.

В объявлении также сказано, что бизнес не требует дополнительных вложений. Срок окупаемости составляет 8 лет. Цена объекта – 480 млн рублей.

Второй торговый центр «Бум» стоит меньше – 380 млн рублей. На момент публикации продавец оказался недоступен. По данным размещенного объявления, площадь объекта составляет чуть более 7 тысяч кв. м.

Напомним, что летом прошлого года агентство недвижимости «Сити-Трейд» разместило объявления о продаже торговых центров «Норд-Вест» и «Пассаж» за 400 млн и 300 млн соответственно. С тех пор новостей о продаже объектов не было. По данным «СПАРК-Интерфакс», объекты остаются за прежними владельцами.