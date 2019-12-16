Очередной аварийный дом на Потоке привлек внимание общественников

Новости 05.03.2020 14:34 279

В аварийном жилом доме № 50 по улице Тимуровской в Барнауле зафиксированы новые обрушения в кровле и системах коммуникаций. Об этом «Политсибру» сообщила общественная организация «Гражданский патруль», инициировавшая прокурорскую проверку ситуации.

По данным правозащитников, в феврале из-за смещения конструкции спасатели отвели от здания линию газопровода. Часть жильцов покинули дом, 10 семей решили остаться здесь.

«Этот дом – бывшее общежитие ТЭЦ, строился пленными японцами в 40-х годах, хотя официальной датой его постройки считается 1956 год. На днях с него сползла часть шифера вместе с досками. Благо, никто не пострадал. Вчера я лично посетил жильцов и убедился, конструкция дома очень опасная. Всюду обрушения, трещины. Лестница на второй этаж шатается при легком прикосновении. В неисправном состоянии часть коммуникаций и электропроводка. Проваливается пол. Находиться здесь крайне опасно», — рассказал глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Что говорит администрация

Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе мэрии, 05 марта проведена выездная проверка состояния дома специалистами комитета ЖКХ Барнаула, управлением коммунального хозяйства Октябрьского района и УК «Наследие». На момент осмотра ухудшения состояния дома не выявлено.

Дом по адресу ул.Тимуровская, 50 признан аварийным и подлежащим сносу решением межведомственной комиссии для оценки жилых помещений от 19 июня 2013 года. Здесь расположено 34 жилых помещения, из них 8 жилых помещений расселено по решению суда.

В рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» дом планируется расселить в рамках этапа программы в 2022-2023 годах.

В связи с аварийным состоянием дома, жители были информированы о возможности получения ежемесячных денежных выплат из городского бюджета на оплату расходов по найму жилого помещения. В настоящее время этой возможностью воспользовались 3 семьи. Остальные жители дома могут также обратиться за компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в городской комитет ЖКХ.