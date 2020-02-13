Алтайский министр обсудил вопросы газификации Барнаульских ТЭЦ

Новости 05.03.2020 13:55 473

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка не уверен в экономической целесообразности перевода на газ Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, принадлежащие «Сибирской генерирующей компании». Об этом он сообщил в рамках интернет-форума, который проходил на сайте регионального правительства, пишет «Банкфакс».

Однако Химочка не пояснил, для кого именно нет экономической выгоды. По его словам, газовое оборудование уже установлено на местных ТЭЦ, но используется редко. Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, по словам министра, создавались как объекты угольной генерации, но работать на газе могут уже и сегодня.

«Газовое оборудование установлено на случай пиковых нагрузок», - дал понять чиновник.

Отметим, что вопрос ранее обсуждался в рамках круглого стола, посвященному экологии в Барнауле. Эксперты обращали внимание, что большую роль в вопросе играют политические и бизнес интересы ключевых участников рынка, в числе которых СГК.

Садить тополь, переходить на газ. В Барнауле обсудили, как добиться чистого воздуха Новости 13.02.2020 15:10 Барнаул уже несколько лет держит высокие позиции в рейтинге городов России с самым загрязненным воздухом 4920

Обсуждая экономическую целесообразность, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин пояснил, что опыт перехода ТЭЦ других регионов на газовое топливо демонстрирует быструю окупаемость и снижения вреда окружающей среде. Кроме того, это влияет на тарифы в пользу их уменьшения.

Стоит отметить, что большая часть ТЭЦ и других объектов генерации по стране работает на газе, что противоречит ситуации по Сибири и соседних территориях. Как правило, это связано с наличием партнерских соглашений с угледобывающими компаниями. Такая ситуация все чаще раздражает местное население. Например, в Бурятии местные жители провели митинг с требованием перевода местной станции на газ, объясняя это необходимостью улучшения экологической обстановки и перспективы снижения тарифов.

Кроме того, тему активно поднимают в Красноярске, который по данным AirVisual, стал городом с самым грязным воздухом в мире. Челябинск также не остается в стороне. По словам губернатора области Алексея Текслера, вопрос перехода на газ был поднят в связи с указами президента России Владимира Путина, в которых отмечалась необходимость сокращения выбросов в атмосферу более чем на 20%.

Что касается Барнаула, то в краевой столице прошел переход на «метод альтернативной котельной», предусматривающий постепенный рост тарифов на услуги теплоснабжения. Ранее СГК, во время пресс-конференции по итогам 2019 года объясняли, что тариф будет зависеть от роста индекса потребительских плюс 2%. Пример Рубцовска, который первым перешел на «альтернативную котельную» показал превышение роста оплаты коммунальных услуг, который почти в два раза выше среднего краевого уровня. Об этом сообщал глава Управления по тарифам Алтайского края Александр Катнов, поясняя, что по краю показатель находится на уровне 6,9%, в то время как в Рубцовске он составляет 11%.

Напомним, что по данным доклада Минприроды России о состоянии экологии в России в 2018 году, Барнаул вошел в пятерку самых грязных городов страны, где в рассматриваемый период разовые замеры примесей в атмосфере превышали 10 предельно допустимых концентраций (ПДК). Также столица Алтайского края вошла в список городов с самым грязным воздухом по данным Росгидромет.