«Роснефть» пожаловалась антимонопольщикам на алтайскую заправку

Новости 05.03.2020 13:05 542

Кузбасская фирма, работающая в Алтайском крае, подозревается в незаконном «копировании» стиля оформления заправок «НК «Роснефть». Об этом «Политсибру» сообщила пресс-служба алтайского УФАС.

ПАО «НК «Роснефть» в лице ПАО «НК «Роснефть» - «Алтайнефтепродукт» подало в антимонопольную службу заявление с жалобой на действия зарегистрированного в Новокузнецке ООО «НК-Нефть».

«В ходе предварительной проверки установлено, что ООО «НК-Нефть» в оформлении автозаправочных станций, расположенных в селе Кытманово Алтайского края, использует обозначения, схожие до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ПАО «НК «Роснефть». Кроме того, цветовая гамма и общий вид стелы АЗС новокузнецкой компании, «имитируют» стиль АЗС конкурента - ПАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», – сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Указывается, что у ООО «НК-Нефть» отсутствует право на использование данных товарных знаков, поскольку нет соответствующего договора с правообладателем.

Действия ООО «НК-Нефть» по незаконному использованию обозначений, схожих до степени смешения с чужими товарными знаками, а также копирование внешнего вида конкурента, могут способствовать смешению с деятельностью ПАО «НК «Роснефть» и получению необоснованных преимуществ в предпринимательстве, поэтому противоречат требованиям Федерального закона «О защите конкуренции».

Рассмотрение обстоятельств дела назначено на 31 марта 2020 года.