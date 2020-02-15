Как изменится порядок декретных выплат в России

Новости 05.03.2020 12:20 480

Систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков власти намерены кардинально реформировать с 2021 года. Выплаты будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что разработанный Минтрудом законопроект, который будет внесен в Госдуму в декабре, готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента, но с условием, что перечисление денег гражданам будет своевременным. Глава российских профсоюзов Михаил Шмаков назвал распространение инициативы на всю страну преждевременным. По его словам, содержание документа профсоюзам пока неизвестно.

В числе выгод, которые получат граждане, указывается независимость выплат от финансового состояния работодателей. Сейчас, в случае его банкротства, сотрудница может лишиться декретной выплаты.

Эксперимент под названием «Прямые выплаты» был запущен ФСС еще в 2012 году. Тогда он затронул всего несколько регионов: Астраханскую, Курганскую, Новосибирскую, Новгородскую, Тамбовскую области и Хабаровский край. Согласно условиям проекта, ФСС возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения. В нынешнем году эксперимент распространится уже на 59 субъектов России. Принципиально в него не включены восемь самых крупных территорий: Санкт-Петербург, Москва, Московская, Челябинская и Свердловская области, ХМАО, а также Краснодарский и Пермский края. Как объясняли авторы инициативы, это связано с тем, чтобы у ФСС не возникло проблем с большим кассовым разрывом.