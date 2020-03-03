Остров под Красноярском, о котором писал Астафьев, ушел в частные руки

Новости 05.03.2020 11:25 359

Чиновники продали остров Овсянский на Енисее под Красноярском. На этой земле родился писатель Виктор Астафьев, неподалеку он и похоронен, сообщает "Тайга.инфо".

"Чиновники продали остров, о котором Виктор Астафьев писал в книге "Последний поклон", - сообщил в инстаграме депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков.

Депутат узнал о продаже из письма жителя: «Помогите выяснить на каком основании и вообще на сколько законна покупка острова Овсянский, который расположен в 10 км за поселком Удачный, урочище Боровое, Емельяновский район. Напротив деревня Овсянка. Место очень живописное. <…> Как вообще возможно выкупить остров, там водоохранная зона реки Енисей. <…> Геодезист, который делал съемку, рассказал, что там планируют строить коттеджи».

По данным публичной кадастровой карты, остров уже разделен на четыре участка. Все пока предназначены для сельского хозяйства, два из них — под пчеловодство. Но на одном из сайтов уже опубликовано объявление о продаже 0,2 га на острове.

Общая площадь острова примерно 20 га. Он находится в СНТ «Беркут» в Емельяновском районе края на границе с Красноярском. Напротив острова на берегу Енисея находится село Овсянка. Там родился известный сибирский писатель Виктор Астафьев. Он похоронен между Овсянкой и селом Усть-Мана.