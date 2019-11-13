Каждая третья новостройка в Барнауле возводится по эскроу

Новости 05.03.2020 10:55 297

Доля строящихся по эскроу жилых высоток в Барнауле достигла 31,8% от общего количества возводимых объектов (28 из 88), передает «Алтайский портал недвижимости».

Половина новостроек по эскроу пока существует лишь в планах, остальные – уже строятся. В связи с проведением проверок и составлением отчетности, продажи ведутся пока только в девяти проектах. Это вызвано тем, что застройщики теперь должны согласовывать детали не только с профильными ведомствами, но и с банком.

Как это сказывается на конечном потребителе

В данной ситуации сильно ограничивается выбор для покупателей. Квартиры раскупают медленнее обычного. Объем реализованных долевок в разных домах составляет 0-30%, в зависимости от их общего числа в доме и старта продаж. При этом первую новостройку с проектным финансированием начали продавать еще полтора года назад.

Как и прогнозировали ранее эксперты, выросла цена квартир – сейчас в этих домах, по данным портала Дом.рф, она варьируется от 43,8 до 55 тысяч рублей за квадрат, в зависимости от локации, конструктива здания и отделки квартир.

Кто из застройщиков уже перешел на эскроу

Практически все новостройки с использованием эскроу финансирует Сбербанк – при его участии возводится 25 домов. Среди клиентов банка: «Барнаулкапстрой», «Домстрой-Барнаул», «Вира-Строй», СЗ «Лапландия», «Строительная инициатива», «ПрофРесурс».

Оставшиеся три дома финансируют Альфа-банк и Дом.рф. Их услугами воспользовались: ИСК «Союз», СЗ «Лапландия» и ИСК «Авангард».