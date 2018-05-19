Правительство усиливает контроль над развитием регионов

Новости 05.03.2020 10:23 385

5 марта вступили в силу поправки к положению о Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, расширяющие ее полномочия, передает «Парламентская газета».

Ранее комиссия занималась координацией органов власти при подготовке и исполнении документов стратегического и территориального развития регионов. Теперь в ее компетенцию вошли: межбюджетные отношения, градостроительная деятельность в субъектах РФ и капитальные вложения, направленные на выполнение национальных проектов, госпрограмм и адресных инвестиций.

Также на комиссию возложено определение приоритетов развития, на которые из бюджета направляются капитальные вложения. Кроме того, комиссия будет непосредственно координировать работы на объектах капитального строительства в регионах, которые ведутся в рамках выполнения нацпроектов и госпрограмм. Помимо вышеперечисленного, в круг задач комиссии войдёт выработка единых подходов к распределению межбюджетных трансфертов.

Отныне комиссия руководствуется не только Конституцией, федеральными законами и актами Президента и Правительства, но также решениями Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

Также комиссия сможет предлагать поправки в законы и акты, связанные с обеспечением устойчивого развития регионов, в том числе в рамках градостроительной деятельности. При этом президиум комиссии получит право рассматривать разногласия по законопроектам в рамках своей компетенции.