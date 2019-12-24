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Замначальника ж/д станции Рубцовска осуждена за взятку

Новости
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В Алтайском крае осуждена заместитель начальника железнодорожной станции Рубцовск по грузовой и коммерческой работе за получение взятки. Об этом сообщает краевой Следком.

Делом занимался Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Собранных отделом доказательств хватила для принятия решения в пользу обвинительного приговора.

Суд установил, что в период времени с 2016 по 2019 годы заместитель начальника железнодорожной станции Рубцовск получила от представителя транспортной компании взятку в сумме 90 тысяч рублей за дачу указаний подчиненным работникам на первостепенное проведение процедур в отношении грузовых вагонов, поставлявшихся в адрес одного из коммерческих предприятий.

Эти действия привели к обеспечению преимуществ по беспрепятственному пропуску через станцию Рубцовск грузовых вагонов коммерческой организации.

В итоге о сделке узнали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Рубцовский городской суд приговорил осужденную к штрафу в 100 тысяч рублей.

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Автор: Политсиб.ру

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