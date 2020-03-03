Диагностический центр отказался покупать авто за 1,8 млн после критики ОНФ

Новости 05.03.2020 7:30 763

Алтайский краевой диагностический центр накануне направил письмо в региональный центр госзакупок об отмене заявки на поставку автомобиля Toyota Camry. Это было сделано после критики аукциона со стороны ОНФ.

Общественники посчитали закупку расточительной и предложили властям региона ввести дополнительные ограничения предельной стоимости товаров, работ и услуг, закупаемых бюджетными учреждениями здравоохранения.

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Эксперты отметили, что формально медучреждение не нарушает законодательство, поскольку закупки по 223-ФЗ не нормированы. Если бы Диагностический центр закупал автомобиль в соответствии с 44-ФЗ, он был бы вынужден действовать в соответствии с требованиями к отдельным видам товаров, закупаемых министерством здравоохранения Алтайского края и подведомственными ему учреждениями.

Согласно им, предельная стоимость автомобиля для руководителя бюджетного учреждения здравоохранения в Алтайском крае не должна превышать 1,15 млн рублей.