Прокурор признал лекарственное обеспечение льготников в крае неудовлетворительным

Прокурор Алтайского края Александр Руднев счел принимаемые меры по организации лекарственного обеспечения льготников в регионе недостаточными. Об этом говорится в ответе руководителя надзорного ведомства на депутатский запрос от "Справедливой России".
Получатели лекарств по льготным рецептам Барнаула и Зонального района обратились к эсерам за помощью. По их словам, выдача льготных препаратов ведется в условиях многочасовых очередей и хронического дефицита лекарств. Депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев направил официальный запрос к прокурору Алтайского края с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
Льготникам преднизолон доступен постоянно
Как оказалось, очереди спровоцировало закрытие сразу нескольких муниципальных аптек и сбои в поставках из-за несвоевременного приобретения лекарств.
В ответ на представление прокуратуры Минздрав региона обновил схему аптек и обещал в случае потребности людей включать новые пункты выдачи лекарств. Проблему нужно решать на самом высоком региональном уровне власти, и, как можно, скорее, настаивают эсеры.