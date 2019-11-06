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Прокурор признал лекарственное обеспечение льготников в крае неудовлетворительным

Новости
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Прокурор Алтайского края Александр Руднев счел принимаемые меры по организации лекарственного обеспечения льготников в регионе недостаточными. Об этом говорится в ответе руководителя надзорного ведомства на депутатский запрос от "Справедливой России".

Получатели лекарств по льготным рецептам Барнаула и Зонального района обратились к эсерам за помощью. По их словам, выдача льготных препаратов ведется в условиях многочасовых очередей и хронического дефицита лекарств. Депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев направил официальный запрос к прокурору Алтайского края с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

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Как оказалось, очереди спровоцировало закрытие сразу нескольких муниципальных аптек и сбои в поставках из-за несвоевременного приобретения лекарств.

По информации Руднева, по результатам проверок внесены представления об устранении выявленных нарушений министру здравоохранения края, а также руководителям АО "Аптека 306" и АКГУП "Аптеки Алтая".

В ответ на представление прокуратуры Минздрав региона обновил схему аптек и обещал в случае потребности людей включать новые пункты выдачи лекарств. Проблему нужно решать на самом высоком региональном уровне власти, и, как можно, скорее, настаивают эсеры.

Автор: Политсиб.ру

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