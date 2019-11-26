«Единая Россия» запустила праймериз в Алтайском крае

Новости 04.03.2020 17:55 182

В Алтайском крае дан старт предварительному голосованию «Единой России» по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих региональных и муниципальных выборах. Об этом сообщает сайт партии.

4 марта в Барнауле прошло первое заседание регионального организационного комитета по отбору кандидатов на дополнительные выборы депутатов АКЗС по одномандатным избирательным округам №26 и №31. Соискатели могут принести документы в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в региональный исполнительный комитет ЕР, расположенный по адресу: Барнаул, улица Ползунова, 26, третий этаж.

Для удобства жителей Бийска, пожелавших принять участие в выборах депутата по округу №31, прием документов дополнительно будет производиться в местном отделении партии по адресу: Бийск, улица Социалистическая, 80.

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Прием документов для участия в процедуре предварительного голосования продлится до 5 мая.

Основным новшеством для кандидатов при подаче документов станет внесение предложений по реализации послания президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года. Обязательными требованиями к кандидатам останутся: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии ЕР, так и беспартийные.

Голосование на праймериз пройдет 31 мая.

Напомним, в сентябре 2020 года в Алтайском крае состоятся дополнительные выборы двух депутатов АКЗС. Также в Славгороде и ЗАТО "Сибирский" пройдут очередные выборы депутатов представительных органов.