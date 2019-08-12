Суд разрешил спор вокруг экотропы на реке Шинок

Новости 04.03.2020 18:30 248

Арбитражный суд рассмотрел иск КГБУ «Алтайприрода», обвинявшего ООО «Контракт-Сибирь-Алтай» (КСА) в срыве обустройства экологической тропы на реке Шинок, и встречный иск предприятия. Оба удовлетворены частично.

Проект обустройства экотропы на реке Шинок был разработан в мае 2018 года и рассчитывался на выполнение работ в летнее время. Однако из-за бюрократических проволочек тендер был разыгран лишь осенью, поэтому КСА пришлось вести работы зимой. Их сметная стоимость оказалась превышена, однако «Алтайприрода» проигнорировала попытки фирмы уладить ситуацию. В итоге, работы были прерваны, а краевое учреждение подало на подрядчика в суд, требуя расторжения контракта, возврата аванса (800 тысяч рублей) и выплаты неустойки (400 тысяч рублей). КСА подало встречный иск, в котором потребовало взыскать с «Алтайприроды» 3,1 млн рублей за фактически выполненные работы. Судом была назначена экспертиза, срок проведения которой продлевался.

Как рассказали «Политсибру» в КСА, эксперты подтвердили, что аргумент подрядчика о несоответствии проекта фактическому периоду проведения работ действительно имеет значение. В итоге суд признал, что КСА выполнило работы на сумму около 700 рублей, при этом, «Алтайприрода» имеет право на частичное получение неустойки в размере около 200 тысяч рублей за нарушение сроков выполнения работ. Также суд удовлетворил требование бюджетного учреждения о расторжении контракта с КСА. Таким образом, «Алтайприрода» должна выплатить КСА около полумиллиона рублей за фактически выполненные работы.

По словам представителя КСА, «Алтайприрода» намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.