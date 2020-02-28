Новосибирскстат опубликовал бюллетень о средней зарплате в Сибири за 2019 год. Отразившиеся в нем тенденции остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет.
В минувшем году, точно так же, как и в 2018-м, регионы Сибирского федерального округа выстроились (в порядке убывания средней зарплаты) следующим образом:
Отметим, что по сравнению с 2018 годом зарплаты в Сибири выросли на 9,2%, в Алтайском крае – на 9,5%. Официальная инфляция за этот период составила 3,3%. При этом, согласно данным Алтайкрайстата, реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края в 2019 г. упали на 0,8% к показателям предыдущего года. Это падение не прекращается с 2013 года.
Как в 2018, так и в 2019 году наиболее доходной сферой деятельности в Сибири является добыча полезных ископаемых в Красноярском крае. Это – единственная в СФО отрасль, в которой средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей.
Самые низкие зарплаты в 2018 и 2019 годах фиксировались в республиках Тыва и Алтай, в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства. На 2019 год средняя зарплата в этой отрасли составляла 17 тысяч рублей в Тыве и 17,8 тысяч – на Алтае. В сельском хозяйстве обеих республик преобладает животноводческий сектор.
Средний доход жителя региона составил почти 28 тысяч рублей