Алтай – 17 тысяч, Красноярск – 100. Что происходит с зарплатами в Сибири

Новости 04.03.2020 16:40 353

Новосибирскстат опубликовал бюллетень о средней зарплате в Сибири за 2019 год. Отразившиеся в нем тенденции остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет.

В минувшем году, точно так же, как и в 2018-м, регионы Сибирского федерального округа выстроились (в порядке убывания средней зарплаты) следующим образом:

Красноярский край – 49,6 тысяч рублей;

Иркутская область – 45,8 тысяч рублей;

Томская область – 43,7 тысяч рублей;

Кемеровская область – 41,6 тысяч рублей;

Республика Хакасия – 40,2 тысячи рублей;

Республика Тыва – 39,2 тысяч рублей;

Новосибирская область – 38,3 тысячи рублей;

Омская область – 35,1 тысяч рублей;

Республика Алтай – 32,8 тысяч рублей;

Алтайский край – 27,9 тысяч рублей.

Отметим, что по сравнению с 2018 годом зарплаты в Сибири выросли на 9,2%, в Алтайском крае – на 9,5%. Официальная инфляция за этот период составила 3,3%. При этом, согласно данным Алтайкрайстата, реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края в 2019 г. упали на 0,8% к показателям предыдущего года. Это падение не прекращается с 2013 года.

«Я б в рабочие пошел…»

Как в 2018, так и в 2019 году наиболее доходной сферой деятельности в Сибири является добыча полезных ископаемых в Красноярском крае. Это – единственная в СФО отрасль, в которой средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей.

Красноярский край занимает одно из ведущих мест в России по запасам минеральных ресурсов и полезных ископаемых. Здесь сосредоточены основные запасы платины и платиноидов, медно-никелевых руд, а также расположен Норильский горнорудный район, в котором добывают медь, никель, кобальт и платину.

Самые низкие зарплаты в 2018 и 2019 годах фиксировались в республиках Тыва и Алтай, в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства. На 2019 год средняя зарплата в этой отрасли составляла 17 тысяч рублей в Тыве и 17,8 тысяч – на Алтае. В сельском хозяйстве обеих республик преобладает животноводческий сектор.