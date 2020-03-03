«Алтайэнергосбыт»: «Светодиодные лампы берегут семейный бюджет»

Новости 05.03.2020 9:05 292

Как показывает практика, если дома заменить все устаревшие лампы на современные светодиоды, то уже в следующей квитанции за электричество вы увидите меньшую сумму.

В чём преимущества светодиодов перед другими лампами?

В первую очередь, светодиодные светильники отличает экономичность. При том же количестве света преемники ламп накаливания потребляют в 7-10 раз меньше электричества. Также они служат в несколько раз дольше «лампочек Ильича». Следовательно, экономию вы будете получать не только в объёме потребления электроэнергии, но и потому, что менять лампочки нужно будет значительно реже. К тому же, стоимость светодиодов в последнее время снизилась в связи с совершенствованием технологий производства. Экологичность – ещё одно несомненное преимущество светодиодных светильников: они не требуют специальной утилизации, в отличие от энергосберегающих люминесцентных ламп.

Где выгодно приобрести светодиодную продукцию?

До 30 апреля 2020 года приобрести светодиодную продукцию для дома, офиса и производства можно со скидкой 10% в офисах АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

В ассортиментной линейке лампы, аварийные светильники, светодиодные ленты, прожекторы, а также многое другое.

Подробности акции уточняйте у специалистов компании. Со списком офисов АО «Алтайэнергосбыт» можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://altaiensb.com/about/contact_information/territory/.