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Алтайские тхэквондисты просят поддержки у предпринимателей

Новости
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Алтайская федерация тхэквондо ИТФ ищет спонсоров для организации поездки юных спортсменов на Чемпионат Европы, который пройдет в апреле этого года в Праге. Об этом пишет «МК на Алтае».  

Победители первенства России Михаил Русских (13 лет) и Никита Демин (15 лет) вошли в состав сборной России от Алтайского края. Никита Демин ранее представлял Россию на Чемпионате мира в Болгарии, где занял третье место.

В прошлом спортивном сезоне пять воспитанников Федерации участвовали в Чемпионате Европы в Италии – это истощило бюджет организации. Для отправки юных алтайских спортсменов в Чехию требуется около 200 тысяч рублей.

Правление Федерации обращается к руководителям предприятий с просьбой оказать посильную спонсорскую помощь, ведь участие юных алтайских спортсменов в соревнованиях такого высокого уровня - это престиж и для Алтайского края. Итоги Чемпионата будут освещаться в средствах массовой информации, входящих в состав «Сибирской медиагруппы» с расширенным упоминанием спонсоров.

Президент Алтайской федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Савельев, тел: 89132182618

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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