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Ремонт дорог начался в Барнауле

Новости
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В ночь со 2 на 3 марта дорожная служба восстанавливала покрытие на участке проезжей части нечетной стороны путепровода по проспекту Ленина в районе Нового рынка с применением холодного асфальта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Технология позволяет ремонтировать дороги при окружающей температуре до минус 10 градусов. Холодный асфальт содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды. Перед его укладкой предварительно подготавливается основание: участок очищается, нагревается газовой горелкой, затем удаляются остатки воды. Битумом покрываются поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. После этого засыпается сам асфальт и тщательно утрамбовывается. Покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может использоваться сразу после завершения ремонтных работ.

В первую очередь будут ремонтироваться наиболее важные и требующие срочного восстановления участки дорожно-транспортной сети. Всего в 2020 году таким способом будет отремонтировано 176,5 кв. м дорог на сумму около 600 тысяч рублей. Ремонт по традиционной «горячей» технологии начнется, когда среднесуточная температура воздуха превысит 5 градусов тепла, а дороги высохнут.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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