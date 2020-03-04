Оппозиция в АКЗС добивается денежной компенсации для многодетных семей, оставшихся без земли

Новости 04.03.2020 13:15 66

Уже в марте в Алтайском крае может решиться вопрос многодетных семей на предоставление им бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Многие стоят в очереди на получение недвижимости долгие годы. Депутаты-эсеры совместно с коллегами из ЛДПР вышли с предложением выплачивать единовременную денежную компенсацию тем семьям, кому земли не досталось. Вопрос будет рассмотрен АКЗС на мартовской сессии.

Суть законопроекта заключается в том, что те многодетные семьи, которые стоят в очереди на бесплатное получение земельных участков, (в Алтайском крае - 12444 человека), должны иметь альтернативу – либо ждать получения земельного участка, либо согласиться на получение взамен его денежной компенсации.

"Логика здесь проста – раз власти не могут предоставить многодетном семьям положенные им по закону земельные участки, значит должны искать иные пути решения этой проблемы", – говорит руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов.

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То есть те семьи, которые изъявят желание, смогут вместо земли получить деньги. Но потратить их можно только на цели, непосредственно связанные с решением жилищного вопроса – строительство или реконструкцию жилья, на погашение ипотечного кредита и т.п.