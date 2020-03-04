Роскомнадзор обеспечит контроль за оказанием услуг связи на этапе Кубка мира по фристайлу в Красноярске

Новости 04.03.2020 12:45 51

Специалисты Роскомнадзора и радиочастотной службы проведут комплекс мероприятий по обеспечению устойчивой работы РЭС (беспроводных микрофонов, видеокамер, радиостанций и др.) организаторов и участников российского этапа Кубка мира по фристайлу, который пройдет с 5 по 8 марта в Красноярске.

В рамках подготовительных мероприятий на территории спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта» (кластер «Сопка») с использованием стационарных, мобильных комплексов радиоконтроля и специальных средств измерений специалисты провели ряд мероприятий по оценке электромагнитной обстановки в полосах радиочастот, выделенных для работы РЭС организаторов, в том числе базовых станций сети мобильной связи и беспроводного широкополосного радиодоступа.

Непосредственно во время проведения Кубка мира специалисты осуществят контроль использования радиочастотного спектра, а в случае возникновения источников неразрешенных излучений и помех РЭС участников и организаторов соревнований - устранят нарушения.

Проведенные мероприятия позволят обеспечить необходимые условия для устойчивой работы беспроводных сервисов в районе проведения международного мероприятия.