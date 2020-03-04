Прокуратура: главе Минздрава Алтайского края Дмитрию Попову выдано предписание

Новости 04.03.2020 12:10 6234

Завершена проверка Лебяженской туберкулезной больницы и Рубцовского тубдиспансера, которая выявила отсутствие лицензий на медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия». Об этом «Политсибру» сообщил бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин.

Копия официального ответа надзорного органа есть в распоряжении редакции. В документе отмечается, что по факту нарушения федерального закона министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову выдано предписание. Также в ответе прокуратуры содержится разъяснение.

«Если вы полагаете, что должностными лицами краевого Минздрава или сотрудниками медцчреждений совершены преступления, то вы в праве обратиться в органы предварительного расследования», - говорится в сообщении, адресованном Шуленину.

Напомним, что ранее Сергей Шуленин сообщил, что в Лебяженской туббольнице за короткий период времени умерло три человека. При том, что лицензии у больницы нет. По словам общественника, если бы Росздравнадзор провел проверку, то дело бы закончилось возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 235 или по ч. 3 ст. 238 УК РФ.