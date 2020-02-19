Алтайский край вошел в пятерку аутсайдеров по качеству работы «маршруток»

Новости 04.03.2020 11:30 270

Работу «маршруток» в Алтайском крае жители оценили на 2,4 балла по пятибалльной шкале, это – один из худших результатов в стране, передает пресс-служба «Молодежки ОНФ».

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Методика мониторинга

4 января стартовал всероссийский мониторинг маршруток. Всего было проведено более 2043 рейдов в 79 регионах страны. Он охватил как внутригородские маршруты, так и междугородние направления.

В ходе рейдов участники проводили опрос пассажиров, водителей и кондукторов, параллельно анкетирование проходило и в режиме онлайн в социальных сетях. Всего было опрошено более пяти тысяч жителей в возрасте от 10 до 85 лет. Средний возраст пассажиров составил 28 лет.

Результаты опросов

В ТОП-5 регионов аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта жителями вошли: Алтайский край (2,4), Республика Бурятия (2,3), Брянская область (2,3), Республика Тыва (1,9), Тверская область (1, 9).

33% опрошенных оценили работу общественного транспорта в своем регионе на три балла. 27 % – на четыре балла. 13% оценили работу общественного транспорта на «двойку». 9 % поставили «единицу». «Пятерку» поставили маршруткам менее 7,9% респондентов.

При этом, нет ни одного региона со средней оценкой работы общественного транспорта хотя бы 4,5. Самый высокий балл выставили жители Адыгеи: 4,4 балла.

Анализ чек-листов показывает, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта. 48 % опрошенных поставили эту проблему на первое место. Вторым по важности пассажиры назвали вопрос изношенности подвижного состава (45 %). И на третьем месте проблема неудобных, непродуманных маршрутов: 29 % участников опроса сообщили, что в пути им приходится делать пересадки, что отнимает время и делает проезд дороже.

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Мониторинг II

В региональные министерства транспорта будут сформированы запросы с просьбой указать общее количество транспортных средств в регионе, а также количество машин со сроком работы выше нормативов. Это будет вторая часть мониторинга.

Летом 2020 года мониторинг общественного транспорта будет продолжен, участники «Молодежки ОНФ» помимо городских проверят дачные маршруты. И проведут сравнение результатов летнего и зимнего мониторинга по каждому региону.

Кроме того, команда «Молодежки ОНФ» озвучила варианты воздействия на перевозчиков, чтобы они обновили парк и при этом не увеличили тариф. Если будет понятно, что обновление автобусного парка - задача не выполнимая в части субъектов, то будут подготовлены предложения Правительству о необходимости принятия специальной программы по обновлению подвижного состава.

«Взрослое» крыло ОНФ тоже подключилось к проблеме. Как сообщили в пресс-службе организации, в настоящее время ожидается ответ Минтранса на запрос ОНФ. По результатам планируется организовать широкое обсуждение вопроса.