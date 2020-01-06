Алтайские застройщики продают квартиры ниже себестоимости - исследование

Новости 04.03.2020 10:55 118

Девелоперы в Алтайском крае вынуждены зачастую продавать квартиры ниже себестоимости. Об этом свидетельствует статистика затрат на строительство и рыночной цены первичных квартир, которую подготовил Всероссийский Союз инженеров-сметчиков.

Согласно данным, сразу в 34 регионах страны эта разница отрицательная. В данный список входит и Алтайский край, где полная стоимость строительства одного кв. м в жилом доме (для вновь начинаемых) составляет 45 292 рубля в среднем, а рыночные показатели предложений – 44 901 рубль. Для сравнения, в Новосибирской области эти значения достигают 52 913 и 60 465 рублей, в Красноярске – 48 410 и 53 343 рубля, в Республике Алтай 44 969 и 49 650 рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Ранее эксперты неоднократно говорили, что регион, имея низкую покупательскую способность, не готов к высоким ценам на жилье, ввиду чего строителям и приходится удерживать их на таком уровне. При этом себестоимость постоянно растет за счет удорожания материалов, монтажных работ, земель, новой бизнес-модели на первичном рынке.

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Что касается положительной разницы между себестоимостью строительства и продажей квартир, то самой внушительной в стране она ожидаемо оказалась в Москве, где девелоперы тратят на 1 кв. м 97 153 рубля, а реализуют его по 153 580. В среднем по России показатели составляют 50 294 и 54 254 рубля соответственно.

Союз строителей Алтайского края поясняет, что статистика относится только к жилым домам массового спроса (крупнопанельным, монолитным и объемно-блочным с типовыми проектами модернизированных серий, высотой 9-16 этажей). Учитывается также наличие простой базовой отделки (окраска, обои, разводка, установка приборов учета, линолеум, газовые или электроплиты).