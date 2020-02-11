Жители Табунского района просят Александра Терентьева остановить оптимизацию здравоохранения

Новости 04.03.2020 10:15 185

В Табунах говорят о вероятном закрытии ЦРБ. Кроме того, после введения новой схемы вызова скорой помощи, увеличилось время ожидания неотложки, и жизнь больных порой висит на волоске. Об этом в обращении в общественную приемную депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева рассказал председатель Алтайского сельсовета депутатов Табунского района Виктор Дорбан. Под его обращением подписались 576 жителей.

Виктор Дорбан утверждает, что с каждым годом в районных поликлинике и больнице все больше проблем. В частности, по его словам, нет в достаточном количестве специалистов. "Нам, жителям, непонятно, по каким причинам сокращают количество койко-мест. Поэтому больные ждут по две, а то и три недели места в стационаре для прохождения лечения", – цитирует автора обращения сайт реготделения эсеров.

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Также вызывает недоуменные вопросы, продолжает Дорбан, закрытие роддома, несмотря на то, что есть хорошие специалисты, приличное здание и оборудование.

"Теперь упорно ходят слухи о закрытии нашей районной больницы. Кто спросил и прислушался к мнению жителей района? У нас и так малые села удалены от райцентра, что будет потом, если районную больницу закроют? И совсем добивает жителей района положение со скорой помощью. Это кто такой умный придумал новую схему ее вызова (по введенному алгоритму действий диспетчера скорой помощи ее ожидание увеличилось до двух с половиной часов!)? Это просто беспредел по отношению к больным, да и к медикам", – возмущается спикер сельсовета.

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Односельчане Виктора Дорбана просят Александра Терентьева принять все возможные меры и вернуть прежний режим работы неотложки. Новый, по их мнению, совершенно неприемлем для сельских районов. Дорбан заявляет, что уже было несколько фактов несвоевременного прибытия медиков, в то время, как жизнь больного находится в опасности, и счет идет на минуты.

Александр Терентьев отправил официальный запрос зампредседателя правительства Алтайского края.