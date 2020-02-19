Эффект бумеранга – банк требует аннулировать сделки «Холидея»

Новости 04.03.2020 9:30 168

«Альфа Банк», потребовал отменить сделки с принадлежащей Николаю Скороходову «НСК Холди», вернув в конкурсную массу 116 объектов недвижимости и почти миллиард рублей, передает «Континент Сибирь».

О поступлении в арбитражный суд Новосибирской области соответствующего заявления «Альфа-Банка» рассказал конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов.

Напомним, ранее он массово подавал иски к бывшим контрагентам ритейлера, требуя отмены сделок, и суд эти требования удовлетворял. От действий конкурсного управляющего пострадали многие компании, в том числе, зарегистрированные в Алтайском крае. Поставщики подозревают Кузнецова в сговоре со Скороходовым и уже обратились к властям и в правоохранительные органы. Впоследствии управляющий потребовал признать недействительными сделки «Холидея» с банком «Интеза» и Сбербанком.

В конце декабря прошлого года арбитраж по требованию «Альфа Банка» наложил арест на деньги и имущество компании «НСК Холди» в рамках банкротства ритейлера «Холидей» на общую сумму около 17,5 млрд рублей.