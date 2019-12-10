Председатель АКЗС анонсировал «справедливый закон» по озеленению

Новости 04.03.2020 8:10 519

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко в ходе интернет-конференции 3 марта ответил на вопрос известного общественника Юрия Красильникова о мерах по защите зеленых зон в городах региона.

«Зеленые насаждения нужно не только охранять, но и заниматься компенсационным озеленением на территории микрорайона, а не города. Того же мнения придерживается и комитет по аграрной политике и природопользованию, который подготовил проект закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 10 закона Алтайского края «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края» в целях сохранения и увеличения площади зеленых насаждений в городских и сельских поселениях региона», - сообщил председатель АКЗС.

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Как пояснил Александр Романенко, документом предусматривается, что компенсационное озеленение производится на том же земельном участке, на котором были повреждены или уничтожены зеленые насаждения. Если на этом участке сделать компенсационное озеленение невозможно, оно производится на территорию, определенной органами местного самоуправления. Причем это должно быть сделано в том же микрорайоне (квартале) в двойном размере, как по количеству единиц растительности, так и по площади.

Этот законопроект будет рассмотрен на очередной сессии АКЗС 26 марта.