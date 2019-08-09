Мэрия решит вопрос с долгостроем на Павловском тракте с помощью известного бизнесмена

Новости 04.03.2020 7:30 571

В мэрии Барнаула состоялось заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на средства дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности речь зашла о доме по адресу Павловский тракт, 291, жители которого активно добиваются решения вопроса с затянувшимся строительством.

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Глава города Вячеслав Франк, обращаясь к дольщикам подчеркнул, что губернатор края Виктор Томенко взял ситуацию на особый контроль, и поручил мэрии разобраться во всех спорных вопросах и помочь дольщикам.

«Принято решение – отказаться от услуг подрядчика – организации «Сибресурс», задолженность которой перед «Барнаулкапстроем» составляет 57 млн рублей. Принято решение, что со среды, 4 марта, АО «Барнаулкапстрой» станет застройщиком и генеральным подрядчиком на этом объекте. Для завершения строительства необходимо около 70 млн рублей. Помощь финансовыми и другими ресурсами возьмет на себя Комяков Андрей Геннадьевич», - сказал мэр города.

Напомним, что Комяков является одним из крупнейших застройщиков города, владельцем компании "Строительная перспектива" и аптечной сети "Губернский лекарь".

Также на совещании было отмечено, что все юридические вопросы будет решать совет директоров «Барнаулкапстроя». В настоящее время обязанности руководителя компании исполняет главный инженер Александр Жеребцов. Предполагается, что третий подъезд дома будет сдан в мае, а четвертый в июне. Полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй блок-секции запланированы на июнь.

Вячеслав Франк поручил АО «Барнаулкапстрой» составить график выполнения работ, чтобы дольщики ознакомились со сроками завершения каждого из этапов строительства и могли их контролировать.