Моторный завод и Яровое. Глава Минпрома Алтая рассказал о работе предприятий в крае

Новости 04.03.2020 8:50 211

В рамках онлайн пресс-конференции министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка ответил на ряд вопросов, касающихся работы региональных предприятий.

Об итогах работы за 2019 год

По словам министра, в регионе сейчас работают более 30 предприятий по производству почвообрабатывающей, посевной техники, запасных частей к ней, опрыскивателей, техники для заготовки кормов и оборудования для послеуборочной обработки зерна, другого оборудования для сельского хозяйства, создано сборочное производство тракторов марки «Кировец».

«По итогам 2019 года объем производства предприятиями сельхозмашиностроения в Алтайском крае превысил 6,8 млрд рублей, что составляет 111,5% к 2018 году, выпущено около 10 тысяч единиц техники и оборудования, создано дополнительно 104 новых рабочих места. Освоен выпуск 22 новых и модернизированных наименований техники», - сказал министр.

Он добавил, что по предварительным данным в 2020 году также планируется прирост объемов производства в целом по отрасли на 3-4%.

«Не требует неотложных мер». Алтайский министр отреагировал на падение индекса промпроизводства Новости 03.03.2020 16:20 Вячеслав Химочка прокомментировал падение индекса производства 1088

Алтайский моторный завод

Химочка подчеркнул, что Моторный завод на протяжении нескольких последних лет был одним из проблемных предприятий.

«Следует отметить, что проблемы накапливались еще с 90-х годов. В 2006 году на площадку пришел новый собственник (Концерн «Тракторные заводы»), который в первые же годы показал свою неэффективность. Было проведено «дробление» площадки (вывезен на другие заводы ряд производств – литейное, металлообработка), средства постоянно выводились из оборота завода. Подобная политика приводила к поэтапной потере рынков сбыта, ежегодному ухудшению финансово-экономического положения, деградации производства. Как результат АМЗ прошло через процедуру банкротства в 2012 году и еще раз в 2019 году», - отметил министр.

Он уточнил, что правительство Алтайского края при поддержке Минпромторга России и ГК «Ростех» проводило работу по привлечению нового собственника. На переходный период в целях сохранения технологического и кадрового потенциала завода обеспечивалась поддержка текущей деятельности. Вплоть до того, что приходилось самостоятельно вести поиск заказчиков на алтайские двигатели. В июле 2019 года процесс был завершен. Зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО «Алтайский моторостроительный завод» (ООО «АМЗ»).

Что Химочка получил «в наследство» от Климина? Новости 24.01.2020 7:10 Алтайкрайстат подвел итоги 2019 года в области промышленного производства в регионе 4461

«Сейчас производственный комплекс ООО «АМЗ» работает в стабильном режиме. Руководством предприятия заключены прямые договоры с энергоснабжающими организациями, восстановлены связи с поставщиками комплектующих. Проводится работа по продвижению алтайских дизелей на сборочные конвейеры крупнейших российских производителей тракторов, комбайнов и прочей техники», - объяснил Вячеслав Химочка.

Кроме того, он поведал, что за 4 месяца с момента начала деятельности (с сентября по декабрь) ООО «АМЗ произвело 145 двигателей. Столько же, сколько прежние владельцы завода сделали за восемь предыдущих месяцев. На 2020 год составлен прогноз - 526 двигателей.

АО «Сибирь-Полиметаллы»

По словам главы алтайского Минпрома, гендиректор АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев на встрече с губернатором края Виктором Томенко в феврале 2020 года презентовал инвестиционную программу предприятия и обозначил перспективы развития до 2050 года.В ближайшие годы будет идти освоение Корбалихинского месторождения с выходом к 2025 году на проектную мощность рудника с объемом добычи до 1,5 млн тонн руды в год. Одновременно осуществляется реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики, на которой и будет осуществляться переработка руды Корбалихинского месторождения.

Барнаульская мэрия отчиталась об успехах в промпроизводстве Новости 13.01.2020 13:55 По итогам года индекс промпроизводства может составить 101% 1060

Также предприятие планирует начать разработку Таловского и Среднего месторождений. Планируемое начало добычи по первому месторождению – 2027 год, по второму - 2024.Возможность разработки Юбилейного полиметаллического месторождения, расположенного в Локтевском районе края, а также Захаровского в Рубцовском районе предприятием также рассматривается, но в более далекой перспективе.

«Отмечу, что успешная деятельность компании «Сибирь-Полиметаллы» сделала добычу полезных ископаемых одним из лидеров по темпам роста в 2019 году. Индекс промышленного производства в целом по отрасли составил 120,9%», - заявил Химочка.

Ситуация с теплоснабжением в Яровом

Министр сказал, что вопросы права собственности между администрацией города, МУП «ЯТЭК» и ООО «ЯТЭК» решаются в судебном порядке.

«Напомню, режим ЧС на территории городского округа введен по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства края с 22 ноября 2019 года в связи с нарушением жизнеобеспечения местного населения и сложившейся аварийной ситуацией в результате нарушения технологического процесса на ТЭЦ».

К судебным атакам на управляющих ТЭЦ Ярового присоединилась мэрия Новости 27.01.2020 12:45 Большая часть атак на государственное предприятие исходит от государственных же органов 1031

Ситуацию также мониторит штаб, который специально был создан при краевом правительстве.

«В настоящее время мы понимаем, и органы Ростехнадзора на это указывают, что оборудование станции находится в неудовлетворительном состоянии, периодически возникают аварийные ситуации, когда требуется оперативное проведение ремонтных работ. Зачастую ТЭЦ работает без резерва, и в этой ситуации давать какие-либо прогнозы по срокам отмены действующего режима было бы неверным», - объяснил Химочка.