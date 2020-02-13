Алтайский край переживает обвал цен на сахар

Новости 03.03.2020 18:00 180

Региональная продовольственная инфляция в первый месяц года снизилась до 2,3% после 2,9% в декабре. Темп роста цен замедлился по большинству продовольственных товаров, особенно сильно подешевел сахар. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе алтайского отделения ЦБ.

«Сильнее всего в январе цены снизились на сахар. Он стоил на 38% меньше, чем год назад. Этому способствовал высокий урожай сахарной свеклы, в том числе из-за расширения посевных площадей», – отметила управляющий Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Снижение цен связывают с хорошим урожаем овощей открытого грунта в минувшем году. Так, в годовом выражении подешевели картофель, капуста и свекла. Рост производительности тепличных хозяйств Сибири и края повлиял на снижение стоимость огурцов и помидоров. Модернизация свиноводческих комплексов и птицефабрик привела к увеличению объема производства местной продукции, в связи с чем подешевели курица и свинина.

Алтайский край – единственный в Сибири и за Уралом регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. За 2019 год в крае собрали около 1,3 млн тонн сырья – это максимальный результат в новейшей истории свекловодства. В связи с этим в текущем году сезон переработки продлился до марта, тогда как прошедший сезон завершился в конце января 2019 года. По итогам сезона 2019 года в крае ожидается рекордный объем производства сахара. Алтайский сахар экспортируется в регионы Сибири и Урала.