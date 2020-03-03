Естественная убыль населения на Алтае за месяц превысила тысячу человек

Новости 03.03.2020 17:15 60

В январе 2020 года в Алтайском крае снизились как рождаемость, так и смертность. Регион потерял 1155 человек. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

По данным ведомства, в январе 2020 года в крае родилось 1667 человек, что на 140 человек меньше, чем в январе 2019 года. Умерших стало на 429 человек меньше. В январе 2019 года их было 3251, в нынешнем январе – 2822. Основной причиной смертности остаются болезни системы кровообращения (47,6% умерших). От них погибло 1343 человека. В январе 2019 года таковых насчитывалось 1462.

Количество разводов (775) значительно превысило количество браков (550). Следует отметить, что количество браков по сравнению с январем 2019 года увеличилось на 81, то есть, на 17,2%. В то же время, количество разводов выросло колоссально – с 225 до 775, то есть, в три раза.