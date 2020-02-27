Александр Романенко порассуждал о прекращении депутатских полномочий

Новости 03.03.2020 18:30 246

Председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал необходимость принятия решения региональным парламентом о снятия полномочий с депутатов. На последней сессии Заксобрания сразу два народных избранника расстались с депутатскими корочками.

Ранее свое несогласие с существующей процедурой лишения полномочий выражал депутат-справоросс Василий Железовский. По его мнению, поскольку народных избранников выбирали граждане, следовательно, именно они должны решать вопрос дальнейшей судьбы парламентариев.

Романенко отметил, что в законе края закреплен исчерпывающий перечень оснований досрочного прекращения полномочий депутата АКЗС, в том числе и отзыв избранника в соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве.

«Депутаты Заксобрания, избранные по одномандатному округу, а также депутаты, избранные по краевому избирательному округу, могут быть отозваны гражданами России, обладающими правом на участие в отзыве на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, краевого избирательного округа. Эта норма уже содержится в действующем законодательстве», - пояснил спикер АКЗС в ходе онлайн-конференции.

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Он также добавил, что основанием для отзыва депутата является однократное грубое либо систематическое нарушение Конституции России, федеральных законов, Устава Алтайского края, законов Алтайского края.

«Факты совершения правонарушений должны быть установлены судом. Выдвижение инициативы о проведении отзыва возможно только в связи с правонарушениями, совершенными депутатом со дня его избрания в период текущего срока полномочий, - объяснил Александр Романенко. - Депутаты, принимая постановление парламента края о прекращении полномочий своего коллеги, констатируют наличие событий и фактов, влекущих прекращение полномочий, в соответствии с действующими законами, никаким образом не ограничивая права избирателей».

Напомним, что в рамках сессии АКЗС 27 февраля большинство парламентариев проголосовали за прекращение полномочий депутатов Ирины Тепловой и Андрея Волкова, которых ранее суд признал виновными по ряду статей. Теплова получила 4 года условно и штраф 1 млн рублей, а Волкову назначили 5 лет реального срока в исправительной колонии и штраф 300 тысяч рублей.