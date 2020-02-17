«Не требует неотложных мер». Алтайский министр отреагировал на падение индекса промпроизводства

Новости 03.03.2020 16:20 199

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка прокомментировал для «Политсибру» данные Алтайкрайстата, где говорится, что за первый месяц 2020 года индекс промпроизводства в регионе составил всего 95,6% от аналогичного периода 2019 года.

По словам министра, снижение объемов производства тепловой и электрической энергии на 10% в условиях теплой зимы было ожидаемым и имеет объективные причины. Оно и повлияло на показатели января текущего года, наряду с другими факторами, так как в структуре ИПП значительную долю занимает энергетика.

«К примеру, крупнейшее промышленное предприятие края - «Алтай-Кокс» полностью зависит от потребности металлургических предприятий головного холдинга «НЛМК». По прогнозам, выпуск кокса будет нарастать каждый месяц и к концу года составит 101,5% относительно 2019 года. Кстати, по итогам февраля прирост уже достиг 5% относительно февраля прошлого года», - сказал он.

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Также, по словам Химочки, снижение спроса на природный сульфат натрия связано с переходом производителей моющих средств на более дешевое синтетическое сырье. Здесь также ожидается постепенное наращивание выпуска, поскольку доступ к импортному сырью в ближайшее время будет затруднен, по понятным причинам. Такая же картина с промышленными взрывчатыми веществами. В горных и строительных работах используются более дешевые аналоги, многие из которых изготавливаются прямо на месте проведения работ, а алтайская продукция остается невостребованной.

«В транспортном машиностроении другая ситуация. Снижение выпуска подвижного состава на «Алтайвагоне» объясняется необходимостью проведения профилактических работ и текущего ремонта комплекса кранового оборудования предприятия. На это ушло несколько дней января, что и вызвало разницу в количестве выпущенных вагонов за первый месяц текущего года и за январь 2019 года. Сформированный на этот год портфель заказов предприятия обеспечит ежемесячный выпуск вагонов в пределах 825 единиц и показатели здесь придут в норму», - отметил он.

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В противовес этому, в январе нарастили объемы производства производители шин (на 25% к январю прошлого года), фрикционных материалов (на 41,2%). В добыче полезных ископаемых прирост составил 26,3%, и в ряде других отраслей отмечена положительная динамика.

«Ситуация в промышленности края не требует принятия каких-либо неотложных мер. Существующего набора инструментов государственной поддержки вполне достаточно. В крае работает Фонд развития, услугами которого предприятия активно пользуются. В общей сложности они получили на свое развитие 451 миллион рублей заемных средств по 5% годовых. На текущий момент на рассмотрении в Фонде находится заявок еще на 260 миллионов рублей. Предприятия инвестируют в свое будущее, значит, уверены в стабильном развитии», - подытожил Химочка.