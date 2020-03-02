Алтайские чиновники отправили «на мусорку» 8 млн рублей

Новости 03.03.2020 14:30 170

Алтайские чиновники потратили 8 млн рублей на определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории края, но затем были вынуждены отказаться от получившихся тарифных расчётов. Об этом сообщает ИА Regnum.

Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин выразил мнение, что их применение привело бы к банкротству всех хозяйствующих структур.

По его словам, никто не знает, сколько и какого мусора получается в результате жизнедеятельности человека. Поэтому на первом этапе надо было рассчитать объемы и структуру отходов. Однако каждый муниципалитет давал довольно приблизительные расчеты. По итогам работы в 2019 году выяснилось, что нормативы нуждаются в корректировке, но этому помешала разрозненность работы соответствующих ведомств, поэтому федеральные власти срочно внесли коррективы и отложили их ввод на год.

«Координатор ОНФ по данной тематике Сергей Войтюк провел целую серию совещаний, поскольку формально ведомства не смогли договориться. Дело в том, что в целом за «мусорную реформу» отвечает Минприроды, а организацией сбора и вывоза занимается Минстрой, нормативы же формирует Управление по тарифам. За полигоны, контейнерные площадки и контейнеры отвечают муниципальные власти, у которых на это нет денег <…> Ответственным за внедрение проектного подхода было краевое Минэкономики, но министр Дитятев покинул пост», – рассказал Емешин.

Осенью 2019 года глава алтайского Минприроды Владимир Попрядухин заявлял, что для работы новой схемы утилизации ТКО потребуется около 4 млрд рублей, однако где их брать – неизвестно.