«Наша страна, наше решение!» ЦИК одобрил слоган и логотип голосования по Конституции

Новости 03.03.2020 13:50 127

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом пишет РБК.

Известно, что проект разработан агентством «ИМА-консалтинг». Логотип представляет раскрытую Конституцию, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Несмотря на это, во время заседаний ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля текущего года. Дата выпадает на среду. Таким образом день голосования станет выходным.