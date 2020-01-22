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«Наша страна, наше решение!» ЦИК одобрил слоган и логотип голосования по Конституции

Новости
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ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом пишет РБК.

Известно, что проект разработан агентством «ИМА-консалтинг». Логотип представляет раскрытую Конституцию, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Несмотря на это, во время заседаний ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля текущего года. Дата выпадает на среду. Таким образом день голосования станет выходным.

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Автор: Политсиб.ру

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